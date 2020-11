Eduardo Paes dispara e deve voltar à Prefeitura do Rio neste domingo

O candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo DEM, Eduardo Paes , está 28 pontos porcentuais à frente de seu concorrente, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), na disputa pela prefeitura, segundo a última pesquisa do Ibope antes da eleição, divulgada na noite deste sábado, 28. Conforme o instituto, Paes tem a preferência de 54% dos eleitores e Crivella, de 26% deles. Além disso, 18% dos eleitores consultados disseram que vão votar em branco ou nulo e 2% não quiseram ou não souberam dizer. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Se o resultado se confirmar nas urnas, o democrata voltará ao cargo que foi dele entre 2009 e 2016. Paes era do PMDB (hoje MDB) quando foi eleito — e depois reeleito — prefeito do Rio. Em 2017, ele foi sucedido justamente por Crivella, a quem enfrenta no pleito deste domingo, 29. O candidato do Republicanos é apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro , nas eleições da capital fluminense.