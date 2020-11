Hildon Chaves e Cristiane Lopes irão para o 2º turno em Porto Velho

O atual prefeito conquistou 34,01% dos votos apurados e Cristiane 14,32%

Reprodução Hildon e Cristiane fazem o segundo turno em Porto Velho



O atual prefeito de Porto Velho, capital de Rondônia, Hildon Chaves (PSDB) tentará sua reeleição no dia 29 de novembro com a candidata Cristiane Lopes (PP). Com 100% das urnas apuradas, o prefeito conquistou 34,01% dos votos apurados, sendo 74.728 votos válidos. Cristiane foi a segunda mais votada com 14,32%, sendo 31.461 votos válidos. Vinicius Miguel (Cidadania) alcançou 13,36% e não conseguiu prosseguir na briga pela prefeitura. Assim como o Dr. Breno Mendes (Avante) com 11,50% e Coronel Ronaldo Flores (Solidariedade).

Formando uma chapa com vice-prefeito Maurício Carvalho (PSDB), Hildon tem 52 anos e é formado em advocacia. Começou sua carreira na cidade de Vilhena como Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. Deixou o Ministério Público em 2013 e em 2016 ingressou na política sendo eleito prefeito com 65% dos votos no segundo turno. Aos 36 anos, Cristiane foi eleita deputada em 2016 e tem como vice o Delegado Pedro Mancebo na chapa “Juntos por Amor a Porto Velho” (PP/Pros).