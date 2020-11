Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso vão ao 2º turno em Goiânia

A Delegada Adriana Accorsi (PT) ficou na terceira posição, com 13,39%

A expectativa de um segundo turno para a Prefeitura de Goiânia se cumpriu. Com 100% das urnas apuradas, Maguito Vilela (MDB) terminou na frente, com 36,02% dos votos. Ele terá como concorrente Vanderlan Cardoso (PSD), que ganhou 24,67% dos votos. A Delegada Adriana Accorsi (PT), ocupa a terceira posição, com 13,39%, e não tem mais chances de ultrapassar os rivais – no começo da corrida eleitoral, ela chegou a ficar nas primeiras posições nas pesquisas de intenção de voto.

Maguito Vilela chega ao segundo turno, mas segue travando uma luta contra a Covid-19. Após ser diagnosticado com a doença, o emedebista precisou ser internado em uma UTI no Hospital Albert Einstei, na cidade de São Paulo. Neste domingo, 15, a assessoria do candidato informou que a equipe médica que acompanha Maguito decidiu entubá-lo. “O objetivo é examinar a causa de um aumento na inflamação dos pulmões verificado nos exames de hoje. O paciente está sedado, confortável e com as funções vitais preservadas. Vamos seguir em orações pela restauração da saúde do Maguito e de todos que estão lutando contra a Covid-19”. Desta forma, o estafe do político seguirá comandando a campanha durante o segundo turno – a mobilização nas últimas semanas deu certo e proporcionou uma virada sobre Vanderlan Cardoso, que chegou a liderar as pesquisas.

Confira o resultado da eleição para prefeito em Goiânia: