Vice-prefeito de Uberaba morre vítima da Covid-19

Ripposati estava internado desde o dia 29 de agosto. O prefeito da cidade decretou luto oficial de três dias

Neto Talmeli/Prefeitura de Uberaba Antes de ocupar cargo de vice-prefeito, Ripposati foi vereador por por quatro mandatos



Após 14 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, o vice-prefeito de Uberaba, João Gilberto Ripposati, morreu nesta sexta-feira, 11, em decorrência do novo coronavírus. O prefeito Paulo Piau decretou luto oficial de três dias na da cidade, que fica a 480 km da capital Belo Horizonte. O velório está sendo organizado e seguirá os protocolos exigidos pela pandemia. Ripposati tinha 59 anos e começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19 em 18 de agosto. No dia seguinte, passou por exames e foi medicado. No dia 22, recebeu a confirmação da testagem positiva. Já no dia 29, com dores no estômago e dificuldades para respirar, foi internado na UTI do Hospital São Domingos, onde permaneceu até o óbito, na tarde de hoje.

Antes de ocupar cargo de vice-prefeito, Ripposati foi vereador por por quatro mandatos (1997 a 2000; 2001 a 2004; 2009 a 2012 e de 2013 a 2016). Ele deixa a esposa, três filhos e três netos.