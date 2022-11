Polícia Militar de SP prevê liberação da maioria das vias do Estado até o final desta quarta-feira

Segundo o secretário-executivo da PM-SP, coronel Álvaro Camilo, Choque e grupos especiais devem atuar mais intensamente para desmobilização dos atos

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã CoronelÁlvaro Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, em entrevista para a Jovem Pan News



O coronel Álvaro Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar de São Paulo, concedeu uma entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira, 2, para falar sobre a ação da corporação no terceiro dia de protestos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que bloqueiam rodovias do Estado. Ele informou que 148 vias já foram liberadas desde domingo, a partir de negociações, mas que, a desta quarta-feira, 2, em diante, os agentes vão, com apoio do Choque e de grupos especiais da PM, atuar mais intensamente para desmobilizar os atos que ainda bloqueiam rodovias e estradas em todo o Estado de São Paulo. “A nossa ideia é que, até o final do dia, tenhamos a maioria das estradas liberadas e, se tudo der certo, amanhã começar o dia com pouquíssimos locais com problemas. Mas tudo é uma previsão, pode acontecer mais cedo ou demorar um pouquinho mais (…) Hoje, a grande dificuldade é o número de pontos. O Estado tem mais de 100 rodovias e estradas, grandes ou pequenas, com algum tipo de mobilização”, afirma Camilo.

O coronel da PM ainda informou que todas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos e ilegais estão sendo filmadas e fotografadas e que esses registros estão sendo passados para a Polícia Civil e o Ministério Público, que deverão investigar os casos. Os manifestantes também deverão ser intimados e responder por seus atos. “Estamos identificando também alguns organizadores que não estão ali nas vias. Tudo isso está sendo um trabalho de inteligência da Polícia Civil, junto com o MP. Vão ser responsabilizados, não tenha dúvida nenhuma (…) A ideia agora é identificá-los mesmo e conduzi-los ao Distrito Policial. Volto a insistir: a maioria dos caminhoneiros não é que está fazendo, é meia dúzia, tem caminhoneiro, sim, fazendo muita bagunça, tentando impedir [o fluxo de veículos], mas uma boa parte a gente vê que estão fazendo arruaça, jogando bola, fazendo churrasco, botando fogo em pneus. A ação da polícia deve se voltar para esses grupos agora para desobstrução da via. Muitos não são infratores da lei, são pessoas que estão fazendo essa baderna por causa de um descontentamento com a eleição. Isso torna o trabalho da polícia um pouco mais difícil e delicado por causa da integridade física dessas pessoas. Mas vai dar certo, vamos fazer uma ação forte em todo o Estado e esperamos que resolva nas próximas horas, se tudo der certo até o final do dia“, voltou a dizer.

Questionado sobre diferenças entre manifestações do passado que paralisaram rodovias e estas de agora, o coronel disse que a motivação dos protestos atuais chamam a atenção: “Essa é uma paralisação feita por um motivo que a gente entende que já passou o tempo dessa discussão. Em um Estado Democrático de Direito, o momento de se manifestar, de tentar uma ação pelo voto, de mudar ou de permanecer as questões ou um determinado governo, isso já passou. A diferença grande é essa. Nas outras paralisações era uma questão financeira, era greve, frete, motivos mais plausíveis. Agora não, é por um motivo de uma coisa que já passou. A tentativa agora tem que ser daqui a quatro anos. Esta não é a forma. Está prejudicando muito o cidadão de São Paulo. Temos produtos que estão estragando, literalmente, nas estradas”.

Ele ainda destacou o formato e os atores políticos das manifestações: “Muitos dos manifestantes não são caminhoneiros. Em muitas rodovias são baderneiros, arruaceiros que estão impedindo os caminhoneiros de passar. Isso é mais uma dificuldade. Mas o comando da PM tende a fazer agora uma ação mais forte, inclusive com esses que estão a pé e condução policial aos que for necessário”, disse.

O secretário ainda fez uma avaliação de que as manifestações já chegaram enfraquecidas no seu terceiro dia. “Já melhorou bastante. A polícia conseguiu liberar já grande parte. São 148 rodovias e estradas liberadas desde o início da manifestação. Alguns pontos ainda são críticos. Uma boa parte das liberações não foram totais, mas parciais. A gente espera que, hoje, caminhando durante o dia, as coisas melhores. Agora, haverá uma reunião do comando da Polícia Militar, no gabinete de crise, envolvendo o Choque, para atuação nas rodovias onde os principais problemas estão acontecendo. Especificamente na Castelo Grande, que é um grande problema com uma quantidade muito grande de veículos, mas há uma preocupação muito grande com a possibilidade de desabastecimento tanto da alimentação quanto de combustível. Então, o trabalho está sendo intenso e acredito que vá melhorar. Tem melhorado a situação do Estado, durante a madrugada melhorou bastante. Muitas vias, até pequenas, que estavam obstruídas acabaram sendo liberadas. E esse vai ser o trabalho hoje da policia novamente. E a ação será no mesmo sentido: tentativa de negociação, multa e desobstrução”, pontuou.