‘Faremos um governo de mais diálogo’, diz Eduardo Leite

O mandatário disse que ganhou de Onyx Lorenzoni (PL) graças aos ‘projetos’ apresentados e prometeu fazer um governo mais democrático

Reprodução/Jovem Pan Eduardo Leite comemora reeleição no Rio Grande do Sul



Eduardo Leite (PSDB) discursou para seus apoiadores na noite deste domingo, 30, após ser reeleito governador do Rio Grande do Sul. Além de agradecer o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) pelo apoio, o mandatário disse que ganhou de Onyx Lorenzoni (PL) graças aos “projetos” e prometeu fazer um governo com mais diálogo. “Com muita alegria, queria saudar o Ranolfo, nosso governador do Estado. Esta jornada deixa para mim muito claro: só consegui estar nas ruas como candidato, conversando com as pessoas, defendendo nossa visão, porque tinha o coração tranquilo que o RS estava muito bem cuidado pelo nosso governador. Muito obrigado pela tua leal dedicação! Senhoras e senhoras, esta eleição se revelou uma eleição atípica. No primeiro turno, o resultado foi fora da nossa cogitação pela pressão nacional. No segundo, no mano a mano, comparando projetos e currículos, o Rio Grande disse o que quer”, disse Leite.

“Quero dizer ao povo gaúcho que tenho a consciência de que as razões dos votos dos eleitores são diversas. Quero agradecer a todos que observaram o que fizemos e votaram pelo que já fizemos e pela expectativa de um futuro ainda melhor. Quero agradecer aqueles que votaram em mim sabendo apartar as pequenas divergências. Tenho a consciência de que muitos votaram em nós, mesmo tendo divergências com a nossa agenda, mas viram que o nosso lado estava o melhor espirito democrático. Que respeita, durante o mandato, a divergência, o contraditório, opiniões diferentes. Quero dizer a os que votaram com essas divergências de que esses votos não validam totalmente nossa agenda, o que reforça a necessidade de que façamos um governo ainda mais aberto ao diálogo e à participação de diversos setores da sociedade. Temos que representar a todos”, acrescentou o governador, reeleito com 57,11% dos votos.