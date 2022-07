Izolda Cela anuncia saída do PDT após partido apoiar outro candidato ao governo do Ceará

Decisão acontece depois a legenda romper aliança política com o Partido dos Trabalhadores e escolher Roberto Cláudio para disputar as eleições no Estado

Reprodução / Twitter @donizetearruda7 O ex-governador Camilo Santana e a atual governadora Izolda Cela, no Ceará



A governadora Izolda Cela anunciou nesta terça-feira, 26, seu pedido de desfiliação do Partido Democrático Brasileiro (PDT). A decisão acontece depois do partido escolher Roberto Cláudio para disputar as eleições de outubro. Em publicação nas redes sociais, ela disse seguir com determinação para cumprir a “honrosa tarefa” de estar à frente do Ceará. “Pedindo sempre as bênçãos de Deus para fazer o melhor para os cearenses”, escreveu no Twitter. A ex-pedetista mencionou que sempre defendeu o lançamento de uma candidatura única da esquerda ao governo local, como um movimento “contra o fascismo, a intolerância e o ódio”, o que não aconteceu. Na semana passada foi confirmado o fim da aliança política entre o PDT e o Partido dos Trabalhadores (PT), com ambas legendas anunciando candidatos ao Palácio da Abolição.

O partido de Ciro Gomes confirmou no domingo, 25, o nome de Roberto Cláudio ao governo estadual em uma chapa com Domingos Filho (PSD) como vice. A escolha, em detrimento do nome de Izolda Cela, motivou o fim da aliança política com os petistas, que viram na decisão “a negativa do diálogo na busca de consenso e pouco apreço à aliança, aos aliados e sobretudo, o desprezo às conquistas e melhorias alcançadas”, disse o partido em nota, falando em arrogância dos pedetistas. Com a ruptura, a legenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou Elmano de Freitas para a disputa, com apoio do ex-governador Camilo Santana.