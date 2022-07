PT anuncia Elmano de Freitas ao governo do Ceará e escancara racha da esquerda

Anúncio acontece após ruptura dos petistas com o Partido Democrático Trabalhista, que apresenta Roberto Cláudio como candidato no Estado

Reprodução / Twitter @CamiloSantanaCE Ex-governador Camilo Santana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato à presidência da República, e Elmano, candidato ao governo do Ceará



O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou a candidatura de Elmano de Freitas ao governo de Ceará. A divulgação aconteceu neste domingo, 24, pelo ex-governador do Estado, Camilo Santana, em mensagem nas redes sociais. “Juntos por um Ceará cada vez mais forte. Com muito trabalho, respeito e parceria. Contra o ódio, a intolerância e a mentira. Obrigado por todo o apoio, meus irmãos e irmãs cearenses! Seguimos unidos, de mãos dadas, com Elmano governador, Camilo senador e Lula presidente”, diz Camilo em publicação no Twitter. O anúncio confirma a ruptura dos petistas com o Partido Democrático Trabalhista (PDT), de Ciro Gomes, motivada pela escolha de Roberto Cláudio (PDT) como candidato pedetista ao governo.

O fim da histórica aliança política entre PT e PDT foi confirmado na semana passada, quando o partido de Luiz Inácio Lula da Silva publicou nota falando em “rompimento tácito e unilateral da aliança” e acusando a legenda de Ciro Gomes de recusar diálogo com aliados e se opor à tentativa de reeleição da atual governadora Izolda Cela (PDT). “O PDT se fechou em copas. Tratou todas as tentativas de diálogo prévio à sua escolha como intromissão indevida”, disse os petistas. O partido também afirmam que a exclusão da atual governadora do processo eleitoral representou a negativa do diálogo e pouco apreço à aliança. “Prevaleceu a arrogância, o capricho e a expressão de mando que subjugou os interesses dos cearenses à obsessão de poder de um só”, menciona comunicado.

O lançamento da candidatura de Roberto Cláudio aconteceu na segunda-feira, 18, e a chapa conjunta com o PSD foi confirmada em convenção eleitoral neste domingo, com Domingos Filho como vice na disputa. Pelas redes sociais, Roberto afirmou que a missão do partido é “combate o retrocesso” e fazer o Ceará um Estado mais moderno e inovador. “Fazer com que essa modernidade e inovação possa ser traduzida como oportunidade para a nossa gente mais simples que anda de ônibus, não tem casa própria, precisa do SUS, precisa de educação pública e que precisa de um Estado eficiente, moderno e sensível”, concluiu.