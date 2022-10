Lula diz que não irá contestar resultado das urnas: ‘Quem ganhou governa, quem perdeu chora’

Ex-presidente relembrou as campanhas ao Planalto em que saiu derrotado e pediu união ao país após a divulgação do vencedor do embate presidencial no segundo turno; definição ocorrerá em 30 de outubro

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/09/2022 Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, é o candidato mais cotado nas pesquisas para voltar ao poder



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua sua agenda de campanha para retornar à chefia do Executivo federal e afirmou nesta segunda-feira, 10, que não haverá contestações dos resultados divulgados após o segundo turno presidencial, em 30 de outubro. No dia em questão, o petista enfrentará o atual mandatário e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) por mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto. Em fala à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, o ex-metalúrgico disse que ganhar, irá governar o país. “Ganhando a eleição, quem ganhou toma posse e vai governar. Quem perdeu vai lamentar e se preparar para outra eleição. Foi assim que fiz em 1989, 1994 e 1998. Ou seja, a eleição termina no dia 30. A hora que fechar a urna e anunciar, terminou. Quem ganhou governa, quem perdeu chora”, declarou. Candidato que obteve mais votos válidos no primeiro turno das eleições presidenciais, Lula aproveitou para ‘alfinetar’ Bolsonaro ao comentar sua estratégia para os debates eleitorais, onde se enfrentarão. “De vez em quando, vejo o presidente aparecer na televisão meio nervoso, meio boquirroto, xingando as pessoas. Quer dizer, da minha parte não haverá baixo nível nem jogo rasteiro. Da minha parte, quando eu estiver falando na frente da televisão, eu estarei falando com você, com seu filho, com seu neto, com seu empregado, estarei falando com as pessoas”, completou.