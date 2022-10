Lula encontra Carlos Lupi, faz aceno a Ciro e reforça aliança: ‘Juntar os diferentes para vencer’

Encontro acontece após um dia após o PDT anunciar apoio ao petista no segundo turno

Reprodução / Youtube Lula O ex-presidente Lula e Carlos Lupi, presidente do PDT



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 5, em coletiva de imprensa ao lado do presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi. Em rápido pronunciamento, Lula exaltou a história dos pedetistas, ao relembrar aliança com Leonel Brizola, disse que o partido vale mais que os 3,5% dos votos conquistados no primeiro turno e exaltou: “Vamos juntar os diferentes para vencer os antagônicos”. “O PDT é muito importante pela história dele, significado. É muito importante porque quando chegar nas eleições municipais, o PT e PDT estarão juntos. Essa é a história do PDT e também a história do Ciro não é de 3,5% dos votos. Ciro vale mais do que isso, é muito mais importante que isso”, afirmou o petista, em claro aceno ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que anunciou apoio à sua candidatura nesta terça, mas sem menções ao seu nome.

“O PDT e o Ciro valem muito mais pelos votos que tiveram, pelas coisas que já fizeram no Brasil”, completou Lula, que disse “gostar de graça” do ex-governador do Ceará, apesar das declarações polêmicas durante a campanha. “Conheço bem o Ciro Gomes. Nós almoçamos juntos, bebemos juntos, jogamos bola juntos. O Ciro às vezes é uma pessoa muito diferente pessoalmente do que no palco das lutas”, amenizou o ex-presidente. O encontro entre Lula e Carlos Lupi acontece um dia depois dos pedetistas anunciarem apoio ao Partido dos Trabalhadores no segundo turno, defende uma candidatura “12+1” para vencer o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Nesta quarta, Lupi voltou a falar sobre o apoio a Lula, considerado por ele uma “honra”, mas também uma obrigação dos membros do partido. “Bolsonaro representa tudo que a gente lutou a vida inteira contra. Bolsonaro representa tudo aquilo que combatemos no dia a dia. Então, estar ao seu lado, [Lula], é estar ao lado da democracia. (…) Estar ao seu lado é estar ao lado da democracia, esperança, ao lado de um trabalhador. Como Brizola gostava dizer, Lula representa um trabalhador”, exaltou. Com a reafirmação a aliança, agora, a expectativa é que Carlos Lupi e Rodrigo Neves (PDT-RJ), que foi candidato ao Governo do Rio de Janeiro, se unam a Lula na campanha pela capital fluminense nos próximos dias.