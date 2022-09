MP Eleitoral denuncia Douglas Garcia por difamação contra jornalista

Denúncia foi apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo pelos ataques e intimidações do parlamentar a Vera Magalhães

O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) pelo crime de difamação. A denúncia foi oferecida nesta quinta-feira, 22, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e é justificada pela conduta do parlamentar, também candidato à Câmara dos Deputados, durante debate entre candidatos ao governo do Estado de São Paulo organizado pela TV Cultura, Folha de São Paulo e Uol no dia 13 de setembro, nas dependências do Memorial da América Latina. Na ocasião, Douglas Garcia proferiu as ofensas e intimidações contra a jornalista Vera Magalhães, chegando a afirmar que a apresentadora do Roda Viva é uma “vergonha para o jornalismo brasileiro”. O deputado estadual questionava a jornalista a respeito de um suposto contrato de trabalho com pagamento de R$ 500 mil anual, o que já foi desmentido pela jornalista em ocasiões anteriores. “Queria saber se a senhora tem vergonha na cara, a senhora assinou um contrato de R$ 500 mil. Então publica o contrato. A senhora pode publicar o contrato com a Fundação Padre Anchieta, porque a fundação recebe dinheiro público”, afirmava Douglas Garcia enquanto filmava a apresentadora.

Após o episódio, a conduta de Douglas Garcia levou a uma série de notas de repúdio e manifestações de autoridades, políticos e candidatos. Entre eles, o deputado estadual Carlão Pignatari, presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que afirmou que o Conselho de Ética da Casa vai apurar o “triste episódio”. Ao menos três parlamentares entraram com representações no colegiado defendendo a cassação do mandato do deputado republicano por quebra de decoro parlamentar. Ao mesmo tempo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo apure o caso. “Considerada a gravidade do ocorrido, determino o encaminhamento do referido link da matéria ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral para que possa dar o devido encaminhamento ao Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, com o objetivo de ser analisada eventuais providências que entender necessárias”, disse, em despacho. O Republicanos também se posicionou sobre a conduta do filiado, repudiando as atitudes do parlamentar de São Paulo e reforçando que ele será convocado para “dar suas explicações”.