Paraná Pesquisas: Haddad recua em SP para 31,2%; Tarcísio cresce e vai a 25,2%, e Garcia, a 17,3%

Na disputa ao Senado Federal, Márcio França (PSB) lidera com 31,2% das intenções de votos; Marcos Pontes (PL) tem 16,4% e Janaína Paschoal (PRTB), 9,8%

Montagem Jovem Pan / Fotos: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad, Tarcísio Gome e Rodrigo Garcia disputam os primeiros lugares da pesquisa



O ex-ministro Fernando Haddad (PT) segue à frente na disputa ao Governo ao Estado de São Paulo. É o que aponta o novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 9. Segundo os dados, o ex-prefeito da capital paulista tem apoio de 31,2% dos eleitores no cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos concorrentes. O resultado mostram uma queda de 1,2 ponto percentual na comparação com a pesquisa anterior. Ao mesmo tempo, a pesquisa também aponta crescimento de 1,8 pontos percentuais para o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aparece em segundo lugar e passou de 23,4% para 25,2% de intenções de votos. O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) segue em terceiro lugar e também oscilou positivamente, chegando a 17,3% de apoio. As variações, ainda que em maiores ou menores proporções estão dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2,3 pontos percentuais, o que reflete, na prática, um cenário de estabilidade.

Além dos três principais players na disputa em São Paulo, outros nomes também foram testados no cenário estimulado e atingiram os seguintes resultados: Abaixo deles, aparecem Vinicíus Poit (Novo), teve 1,3%; Carol Vigliar (UP), 0,7%; Elvis Cezar (PDT), 0,7%; Altino Júnior (PSTU), 0,4%; Gabriel Colombo (PCB), 0,9%; Antonio Jorge (DC), 0,3%; e Edson Dorta (PCO), 0,2%. Brancos e nulos representam 11,1% dos 1880 entrevistados e indecisos, 10,8%. Na modalidade espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados para os eleitores, não sabe ou não respondeu ficou em 62; ninguém, branco ou nulo em 5%; Haddad pontuou 12,7%; Tarcísio, 12,4%; Garcia, 6,1%; Elvis Cezar, 0,2%; Poit, 0,3%; Vigliar, 0,1%; Carol Viliar, 0,1% e todos os outros somaram 1,2%. Já entre os candidatos ao Senado Federal por São Paulo, Márcio França (PSB) lidera com 31,2% das intenções de voto. Atrás dele ficam o ex-ministro Marcos Pontes (PL), com 16,4%; e Janaína Paschoal (PRTB) com 9,8%.