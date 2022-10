Partido Novo critica declaração de voto de Amoêdo em Lula no segundo turno: ‘Lamentável e incoerente’

Ex-presidente do Novo afirmou que era possível que recebesse críticas por seu posicionamento, mas que não seria coerente

O partido Novo rebateu a declaração de voto de João Amoêdo em Lula no segundo turno das eleições deste ano afirmando que o posicionamento do fundador e ex-presidente da sigla é “lamentável e incoerente”. Amoêdo afirmou à Folha de S.Paulo neste sábado, 15, que será uma tarefa ‘dificílima’ votar no petista, mas vê ‘um risco substancialmente maior’ em Jair Bolsonaro. “A declaração de voto de João Amoêdo em Lula, que sempre apoiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história, é lamentável e incoerente. Seu posicionamento não representa o Partido Novo e vai contra tudo o que sempre defendemos”, afirmou a sigla por meio de nota. Amoêdo disse que era possível que recebesse críticas do partido pela sua declaração, mas que não era coerente, apontando que o estatuto do Novo não previa restrição aos filiados e que a liberdade de expressão era um dos princípios da sigla. Ele ainda reforça que não soube de nenhuma crítica a quem declarou voto e apoio a Bolsonaro, mesmo havendo uma diretriz que orientava o partido e as candidaturas desse ano como oposição ao governo federal. “A triste declaração [de Amoêdo] constrange a instituição, que se mantém coerente com seus princípios e valores e reforça que Amoêdo não faz mais parte do corpo diretivo do partido desde março de 2020. Apoiar aqueles que aparelharam órgãos de Estado, corromperam nossa democracia e saquearam os cofres públicos é fazer oposição ao povo brasileiro. O Novo sempre foi e sempre será oposição ao lulopetismo e tudo que ele representa”, finaliza a nota do partido.