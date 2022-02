Tarcísio de Freitas promete privatizar Sabesp caso seja eleito governador de São Paulo

Ministro da Infraestrutura é pré-candidato ao governo do São Paulo; ele defende que a desestatização da empresa poderá gerar ganhos de eficiência, governança e recursos para o governo

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/01/2022 Tarcísio de Freitas se apresentou como candidato ao governo de São Paulo



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, prometeu nesta quinta-feira, 17, prometeu privatizar a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) se for eleito governador do Estado de São Paulo. Durante evento do site investimentos “TC”, Tarcísio de Freitas se apresentou como pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes. “Eu sou pré-candidato. Acho que é um tremendo desafio pegar um Estado que é uma locomotiva que vem perdendo participação, vem perdendo força justamente, talvez, pela falta de criatividade”, afirmou o ministro. Ao falar sobre seus projetos para a gestão, Tarcísio de Freitas defendeu a desestatização da Sabesp, que, segundo ele, poderá gerar ganhos de eficiência, governança e recursos para o governo.

“Você pode até fazer essa venda em mais de uma etapa, você mantém uma participação minoritária, valoriza e depois sai do negócio lá na frente. Isso aí gera um volume de recursos muito interessante para o Estado, e o custo por consumidor de um saneamento privado é mais baixo que o saneamento público”, explicou. “Não estou falando que a Sabesp não seja uma empresa arrumada, perante as outras que nós temos, é uma empresa já listada. Mas, sem dúvida nenhuma, o controle privado vai ser muito melhor. Chegando lá a gente vai vender a Sabesp, sim”, disse.

Ao ser questionado sobre a formação do seu governo, Tarcísio disse que irá priorizar critérios técnicos. “A gente tem que transplantar o modelo que dá certo. Eu tenho a experiência no Ministério da Infraestrutura de trabalhar com técnicos e isso não vai ser diferente aqui. Coalização é interessante? É. Receber indicações pode ser possível? Sim, desde que o perfil moral seja adequado e o perfil técnico seja adequado”, apontou. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro (PL), ao menos 11 ministros vão deixar a suas pastas em março para disputar cargos nas eleições de outubro. Tarcísio de Freitas não é filiado a nenhum partido. A tendência é que o ministro vá ao PL de Bolsonaro.