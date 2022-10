Tarcísio diz que Lula ‘enganou’ população e projeta virada de Bolsonaro: ‘Vamos atropelar’

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, ex-ministro criticou promessas econômicas do petista, falou em vitória em Minas Gerais e disse estar ‘confiante’ na reeleição do presidente

O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira, 7, que acredita em uma virada do presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo no segundo turno das eleições 2022. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan. Segundo o ex-ministro, na primeira etapa de votação, muitos eleitores ficaram “acanhados” pelas projeções eleitorais, que apontavam vantagem de até 14 pontos percentuais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida à Presidência da República. Entretanto, para 30 de outubro, a expectativa é de recuperação. “Agora vamos com tudo. Sabe aquela história do Atlético-MG que estava na Libertadores, tomou um sacode, precisava virar o jogo em casa, com uma diferença de três gols, e a torcida ficava na arquibancada gritando: ‘Eu acredito’? O sentimento que eu sinto da militância, das ruas, é o mesmo. É esse sentimento de virada. Vamos engolir, vamos atropelar”, afirmou o ex-ministro, que fala em vitória de Bolsonaro no primeiro turno e resultado otimista.

“Vimos presidente tendo uma votação expressiva no Senado. Na Câmara, o partido do presidente [Partido Liberal] fez 99 deputados e agora vários governadores uma adesão muito ampla ao projeto do presidente Jair Bolsonaro. Tem essa maioria política sendo constituída e essa maioria vai trabalhar, vai reverter a maioria eleitoral que o Lula teve. Então estou muito confiante na vitória de Bolsonaro”, afirmou Tarcísio. Em sua avaliação, ainda que o atual mandatário tenha ficado em segundo lugar na disputa ao Palácio do Planalto, com 43,2% dos votos, ante 48,4% de Lula, o presidente é o vencedor da disputa. “Quem ganhou a eleição de domingo foi Bolsonaro e vou explicar o porquê. Você tem maioria eleitoral do Lula e a maioria política de Bolsonaro. No segundo turno, você vai ver essa maioria política se transformando em maioria eleitoral. Bolsonaro vai ganhar a eleição”, completou.

Para que essa vitória efetivamente aconteça, o ex-ministro aposta em uma campanha mais forte entre os bolsonaristas, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, considerados essenciais para a reeleição. “Vejo Bolsonaro na frente no segundo turno e Minas Gerais é recorte do Brasil. A entrada do governador Romeu Zema, que é muito bem avaliado, isso desmobiliza a estrutura de campanha de Lula”, avaliou. Tarcísio de Freitas também avalia que a campanha petista enganou os eleitores ao prometer melhoras na geração de emprego e renda, por exemplo, sem falar suas propostas econômicas. “Tem encantador de serpentes, que vende facilidades sem saber como. (…) Como vai gerar empregos? Ele afirma que não sabe. As pessoas estão apostando nisso, que esse cara [Lula] vai trazer prosperidade? Não vai”, reforçou. Tarcísio é candidato ao Governo de São Paulo. No primeiro turno, ele recebeu 42,32% dos votos válidos, o que garante uma vantagem de 6,62 pontos percentuais de Fernando Haddad (PT), que ficou em segundo lugar na disputa com 35,7%. Confira a entrevista completa do ex-ministro ao programa Pânico, da Jovem Pan.