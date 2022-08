TSE recebeu 12 registros de candidaturas à Presidência; prazo encerra nesta segunda

Candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual também devem registrar a candidatura

José Cruz/Agência Brasil Registros acontecem após homologação dos candidatos nas convenções partidárias



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já recebeu 12 pedidos de registros de candidaturas para disputa à presidência da República. O prazo para solicitação dos partidos, federações e coligações termina nesta segunda-feira, 15, sendo até às 8h para candidaturas apresentadas pela internet e às 19h para a entrega presencial no Tribunal. Além dos concorrentes ao Palácio do Planalto, candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual também devem registrar a candidatura até hoje nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Os registros acontecem após homologação dos candidatos nas convenções partidárias, que aconteceram até o último dia 5 e marcaram alianças entre partidos tradicionais, como PSDB, MDB e Cidadania; escolhas de concorrentes a vice-presidentes; desistências da corrida eleitoral, como de André Janones à Presidência, entre outros. Entre os 12 nomes que devem disputar as eleições 2022 estão velhos conhecidos do eleitorado, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito duas vezes ao governo federal, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que participa pela quarta vez da disputa, sem chegar ao segundo turno. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), concorre à reeleição na coligação Pelo Bem do Brasil’, formada pelo Progressistas, Republicanos e o Partido Liberal e que terá o militar reformado general Walter Braga Netto como vice. Juntos, os três candidatos somam cerca de 84% das intenções de voto nas pesquisas, sendo os principais concorrentes. Além deles, outros nove nomes compõem a disputa, como Felipe D’Avila (Novo), José Maria Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Vera Lúcia Salgado (PSTU). O processamento das candidaturas deve acontecer até 12 de setembro.