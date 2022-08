‘Vou dar um beijo no Bonner’, brinca Bolsonaro

Presidente inicia nesta segunda-feira, 22, a série de entrevistas com presidenciáveis no Jornal Nacional

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 15/08/2022 O presidente inicia a série de entrevista do Jornal Nacional com os presidenciáveis



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira, 22, que vai “dar um beijo” em William Bonner, apresentador do Jornal Nacional. A afirmação, feita em tom de brincadeira, foi divulgada em vídeo pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, nas redes sociais. “Olha a cara de preocupado do presidente com o JN [Jornal Nacional]”, disse o membro do governo, que em seguida recebeu a resposta do mandatário: “Opa! Vou dar um beijo no Bonner hoje, pô”, disse Bolsonaro. O presidente inicia a série de entrevista do Jornal Nacional com os presidenciáveis. Além de atual chefe do Executivo, que é concorre à reeleição pelo Partido Liberal (PL), outros três candidatos ao Palácio do Planalto também vão participar da série no jornal da Rede Globo: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB), que junto com o atual presidente figuram os quatro primeiros lugares nas pesquisas de intenções de voto. Segundo levantamento BTG Pactual/FSB, divulgado nesta segunda, Lula tem 45% de apoio dos eleitores, Bolsonaro 36%, Ciro 6% e Tebet 3%, a menos de 40 dias das eleições.