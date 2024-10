TSE inicia apuração de votos em São Paulo, Rio, Salvador e outras capitais 

Votação se encerrou às 17h, mas as urnas só fecham quando todos os eleitores que estavam na fila em seções eleitorais até esse horário tenham votado

José Cruz/Arquivo/Agência Brasil Em São Paulo 0,02% das urnas foram totalizadas e no Rio, 0,03%



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou a apuração de votos em diversas capitais brasileiras, como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG). Em São Paulo 0,02% das urnas foram totalizadas e no Rio, 0,03%. A apuração também já começou em João Pessoa (PB), Teresina (PI), Fortaleza (CE), Palmas (TO), São Luís (MA), Macapá (AP), Florianópolis (SC), Campo Grande (MS) e Manaus (AM). A votação se encerrou às 17h, mas as urnas só fecham quando todos os eleitores que estavam na fila em seções eleitorais até esse horário tenham votado.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller