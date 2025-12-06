Eleições 2026: Tarcísio e Michelle lideram votos da direita

Dados são da pesquisa publicada neste sábado pelo Datafolha, que foi realizada antes da indicação de Jair Bolsonaro de que seu filho, Flávio, será o candidato que ele apoiará no ano que vem

O cenário político brasileiro para as eleições de 2026 começa a se desenhar com a divulgação de uma pesquisa do Datafolha, que aponta uma vantagem significativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre possíveis adversários. No primeiro turno, Lula lidera com 41% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, recentemente indicado como pré-candidato da direita, aparece com 18%. A pesquisa, realizada entre 2 e 4 de dezembro, antes do anúncio oficial de Flávio Bolsonaro, entrevistou mais de 2.000 pessoas em 113 municípios, todas em idade de votação. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.

Além de Flávio, outros nomes da família Bolsonaro foram considerados na pesquisa. Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos, teria o mesmo desempenho que o irmão, com 18% das intenções de voto. Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresenta um desempenho ligeiramente melhor, com 24%. No entanto, Lula mantém seus 41% em todos os cenários. A pesquisa também analisou outros possíveis candidatos, como Tarcísio de Freitas, que aparece com 23%, e outros governadores, cujos números são ainda menores.

A rejeição é um fator crucial no cenário eleitoral. Lula enfrenta uma rejeição de 44%, enquanto 45% dos entrevistados afirmam que não votariam em Jair Bolsonaro ou em qualquer membro de sua família. Governadores como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema apresentam rejeições menores, mas ainda significativas.

