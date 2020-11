Segundo turno em SP: Covas tem 61,5% dos votos válidos, e Boulos, 38,5%, diz pesquisa

Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas também mostra que candidato do PSOL é rejeitado por 47,9% dos eleitores, contra 34,7% do atual prefeito

Montagem/Reprodução Atual prefeito, Covas (PSDB) vai disputar a Prefeitura de São Paulo contra o líder do MTST, Guilherme Boulos (PSOL)



Dois dias após o primeiro turno das eleições municipais, o prefeito Bruno Covas (PSDB) aparece na liderança contra Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela Prefeitura de São Paulo. É o que revela o levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 17. O tucano possui 61,5% dos votos válidos, ante 38,5% do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). No primeiro turno, Covas conquistou 1.754.013 votos (32,85%) e Boulos, 1.080.736 votos (20,24%). Os eleitores da capital vão às urnas no próximo dia 29 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos – foram ouvidos 1.000 eleitores entre os dias 16 e 17 de novembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo SP-09859/2020 e possui nível de confiança de 95%.

Em relação aos votos totais, Bruno Covas possui 50,3% das intenções de voto, contra 31,5% de Guilherme Boulos; brancos e nulos somam 12,4%, e 5,8% não sabem ou não responderam. Para o resultado oficial, porém, o TSE considera apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos. A pesquisa também mediu o grau de rejeição dos dois candidatos. De acordo com o levantamento, 34,7% dos eleitores não votaria em Covas de jeito nenhum. Boulos, por sua vez, é rejeitado 47,9%. Outros 34,7% votariam no tucano com certeza, enquanto 20,5% dos eleitores estão decididos a votar no candidato do PSOL. Nesta terça-feira, 11, Andrea Matarazzo, candidato do PSD derrotado no primeiro turno, declarou voto no atual prefeito. Na noite de segunda-feira, 16, Orlando Silva (PCdoB), afirmou que seu partido irá apoiar o líder do MTST. Antes dele, na noite de domingo, Jilmar Tatto (PT), publicou, em seu perfil nas redes sociais, que ligou para Boulos para formalizar a aliança.