Em discurso antiarmamentista, Lula revela já ter carregado arma ao andar na rua

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, quando era mais novo, andava com uma arma escondida na calça. Arevelação aconteceu durante um encontro com representantes do esporte nesta terça-feira, 27. O político contou que saia tarde da noite para namorar e carregava uma “garruchinha” sem balas para se proteger. “Se um cara viesse para cima de mim, eu falava: ‘Espera aí, deixa eu colocar as minhas balas aqui. Mas não tem necessidade quem não sabe usar arma”, completou. O petista, que já se posicionou anteriormente contra a comercialização irrestrita de armas, ainda criticou o posicionamento de Bolsonaro (PL) a favor do armamento da população. “Agora nós temos um presidente que não distribui um livro didático para o ensino médio, mas está vendendo armas. E está liberando a venda de armas. A venda de armas liberadas não vai para pessoas boas. Quem está comprando armas é o narcotráfico e o crime organizado.”

Em seu projeto de governo para a eleição de 2022, a chapa de Lula afirma que a “segurança pública é um direito fundamental e sua conservação e promoção se dará por meio da implementação de políticas públicas interfederativas e intersetoriais, pautadas pela valorização da vida e da integridade física, pela articulação entre prevenção e uso qualificado da ação policial, pela transparência e pela participação social”. “É fundamental uma política coordenada e integrada nacionalmente para a redução de homicídios envolvendo investimento, tecnologia, enfrentamento do crime organizado e das milícias, além de políticas públicas específicas para as populações vulnerabilizadas pela criminalidade”, completou.