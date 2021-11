Em formatura de sargentos, Bolsonaro diz que futuro do Brasil ‘não depende de única figura’

Sem especificar quem, presidente também disse que ‘estão querendo roubar a nossa liberdade’

Foto: Clauber Cleber Caetano/PR Cerimônia de conclusão do Curso de Formação de Sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica conta com presença do presidente Jair Bolsonaro



Em Guaratinguetá, no Estado de São Paulo, durante a formatura de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica, na última sexta-feira, 26, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), disse que o futuro do Brasil não depende de apenas uma figura e sim da união da população. “O futuro do Brasil está nas mãos de cada um de nós, não vai ser um homem ou uma mulher que vai mudar o destino deste país, será o somatório das forças e das vontades de todos nós”, afirmou. O presidente esteve na cerimônia acompanhado do ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, e da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos. Durante o discurso, Bolsonaro disse ainda que os brasileiros são benquistos por outros países. Sem especificar quem, o presidente também disse que “estão querendo roubar a nossa liberdade”. “E o que é de mais importante e valioso que querem nos roubar, e não é de hoje, não é o nosso ouro, nosso nióbio, nossas terras, nossa biodiversidade, nossa água ou o nosso espaço, é a nossa liberdade. A liberdade é algo muito mais sagrado que a nossa própria vida”, disse. Bolsonaro foi homenageado, caminhou entre os formandos e cumprimentou e tirou foto com apoiadores.