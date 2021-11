Em meio à COP26, Bolsonaro aprova resolução para reduzir a emissão de gases do efeito estufa

Anteriormente, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, já havia anunciado o compromisso do Brasil de diminuir em 50% as emissões até 2030

José Dias/PR Anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro já havia afirmado que o Brasil eram 'parte da solução' para a crise climática do mundo: 'Potência verde'



Em meio aos desdobrados e acordos da COP26, a 26ª Confederação das Nações Unidos sobre o Clima, o presidente da República, Jair Bolsonaro, aprovou uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que visa a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. Em texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), a resolução Nº 17, de 5 de setembro, estabelece “as metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis e os respectivos intervalos de tolerância, estabelecidos em unidades de Crédito de Descarbonização (CBIO)” pelos próximos 10 anos, com intervalos de tolerância para as propostas. Pelo texto, a intenção é chegar a 2031 com meta anual de 95,67 milhões de CBIOs. O compromisso do Brasil com a redução de gases, no entanto, não é novidade. Na semana passado, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou que o Brasil pretende reduzir em 50% a emissão dos poluentes até 2030. Anteriormente, a proposta era de redução de 43%. Na ocasião, Bolsonaro ressaltou que o Brasil é “parte da solução”, e não do problema das mudanças climáticas. “O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema”, declarou.