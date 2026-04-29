Em resposta a Flávio, Messias nega que AGU tenha excluído manifestação ligada a Lulinha

Indicado do presidente Lula (PT) ao STF afirmou que a Advocacia-Geral da União cumpriu seu papel ‘de forma técnica e republicana’

FREDERICO BRASIL/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado



O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira (29) que, sob sua gestão, a Advocacia Geral da União tenha deixado de fora manifestações contra sindicatos ligados ao filho do presidente Lula (PT).

“Afirmo categoricamente que pedi contra o sindicato e seus dirigentes. A AGU cumpriu seu papel de forma técnica e republicana. Apresentamos três lotes de ações”, disse. “Todas as entidades foram processadas”, continuou, durante sabatina na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A declaração veio depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmar que a AGU não teria se manifestado sobre os sindicatos ligados a Lulinha.

Messias disse ainda que os prejudicados pelas fraudes já foram ressarcidos. “Quero dizer que já bloqueamos mais de R$ 2,33 bilhões em valores e bens. E quero dizer a vocês que, nesse processo, já conseguimos devolver para mais de 4,5 milhões de aposentados e pensionistas os valores que foram inevitavelmente descontados e integralmente corrigidos”, falou.

A previsão é que as votações de Messias na CCJ do Senado e no plenário sejam realizadas ainda nesta quarta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo