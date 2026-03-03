Jovem Pan > Notícias > Política > Encontro de Lula e Trump que aconteceria em março é adiado

Encontro de Lula e Trump que aconteceria em março é adiado

A reunião deve ser marcada por uma pressão a Lula para que ele cobre um cessar-fogo do presidente americano

  • Por Jovem Pan
  • 03/03/2026 23h22
Ricardo Stuckert/PR Lula e Trump Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN em Kuala Lampur, Malásia.

O encontro entre o presidente Lula (PT) e o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, foi adiado em razão dos atuais conflitos que acontecem no Oriente Médio. A reunião estava prevista para acontecer ainda neste mês, mas o Palácio do Planalto diz que será adiada para o mês de abril.

A reunião deve ser marcada por uma pressão a Lula para que ele cobre um cessar-fogo do presidente americano. Além da tentativa diplomática de uma negociação para que o Irã desista do plano nuclear e, consequentemente, os EUA desistam dos ataques.

