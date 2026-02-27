Trump diz que se dá ‘muito bem’ com Lula e que ‘adoraria’ recebê-lo na Casa Branca

Declaração foi dada nesta sexta-feira (27) durante entrevista aos jornalistas

MANDEL NGAN / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, acena antes de embarcar no Air Force One na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, a caminho do Texas



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta sexta-feira (27) sobre o encontro com o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), previsto para acontecer na próxima semana na Casa Branca. Em resposta ao SBT, Trump diz que se dá “muito bem” com o líder brasileiro e que adoraria recebê-lo. “Bem, eu me dou muito bem com o presidente do Brasil. Adoraria recebê-lo”, disse o presidente dos EUA.

No final de janeiro, após uma conversa de 50 minutos, ficou acordado que Trump e Lula se encontrariam “em breve”. Na conversa, eles saudaram o bom momento da relação bilateral. Em entrevista ao UOL, no dia 5 de fevereiro, o presidente Lula (PT) confirmou que viajará a Washington na primeira semana de março para se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump.

“Somos presidentes das duas maiores democracias do Ocidente. […] Temos que olhar olho no olho e vamos trabalhar juntos”, disse o petista na ocasião. A confirmação da viagem acontece após uma conversa “amigável” entre os líderes no dia 26 de janeiro. Entretanto, a data parece ter mudado porque, no início da semana, durante viagem à Coreia do Sul, Lula disse acreditar que a reunião deve acontecer no dia 16 de março ou em uma data próxima.

Reunião entre Lula e Trump pode definir permanência de Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a data de sua saída do cargo dependerá da possível viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos para reunião com o presidente americano, Donald Trump.

“Se eu for [viajar], a data de saída é uma, se eu não for, a data é outra”, declarou o ministro na portaria do Ministério da Fazenda, após retornar da Índia e da Coreia do Sul, onde acompanhou o presidente Lula.

Desde o fim de 2025, Haddad indica a intenção de deixar a pasta para colaborar com a campanha de reeleição de Lula. Inicialmente, ele cogitou deixar o cargo ainda em fevereiro, mas a mudança deve ficar para meados de março.