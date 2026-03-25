Erika Hilton e Duda Salabert aparecem em livro de suspeitas da polícia de PE

Em ligação com as deputadas, a governadora Raquel Lyra pediu desculpas e prometeu que o episódio será investigado

Kayo Magalhães/Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Fotos de Erika Hilton e Duda Salabert apareceram em livro durante reconhecimento fotográfico feito em maio de 2025



A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) denunciou na terça-feira (24) que constava em um livro de suspeitas da Polícia Civil de Pernambuco foto sua e da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). A parlamentar mineira informou o episódio por meio de publicação em suas redes sociais.

“Isso é gravíssimo! Isso é racismo e transfobia institucional. Já acionei a Justiça. Não vamos aceitar que a identidade de travestis vire critério de suspeição”, escreveu Salabert.

Por meio de ofício, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco comunicou que, em 8 de abril de 2025, um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Polícia da Segunda Circunscrição de Boa Vista, na capital Recife, para apurar um roubo de celular no bairro. Segundo o órgão, o procedimento de reconhecimento fotográfico foi feito 40 dias depois, com a apresentação de seis fotos. Dentre as imagens, estavam as de Erika e Duda.

“A única razão que pode explicar a inserção dessas fotografias no procedimento é o fato de que ambas as parlamentares são mulheres negras e trans — o que evidencia, de forma inequívoca, que o critério de seleção adotado pela autoridade policial foi o pertencimento a um grupo identitário de gênero e raça, e não qualquer semelhança individualizada com a descrição física da suspeita fornecida pela vítima”, disse a Defensoria.

Em publicação feita no X (ex-Twitter), nesta quarta-feira (25), Erika relatou que “cobrou respostas” da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). “Isso é incompetência, discriminação e, sim, transfobia”, escreveu a parlamentar.

A deputada federal ainda disse que “o uso irresponsável do reconhecimento fotográfico precisa parar”. “Isso está colocando gente inocente na prisão enquanto os verdadeiros criminosos seguem soltos”, declarou.

Também nesta quarta-feira, Raquel conversou, por telefone, com Duda e Erika. A governadora pediu desculpas às deputadas. Por meio de publicação no X, a chefe do Executivo pernambucano contou que determinou “apuração rigorosa com abertura de processo na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social”.

Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco não retornou ao contato até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.