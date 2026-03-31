‘Escala 6×1 está tomando um caminho de populismo que não deveria ter’, diz Tarcísio

Governador defende modelo, mas acena positivamente ao empresariado, dizendo que este não é o momento ideal

Marcelo Camargo/Agência Brasil o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a manutenção da escala de trabalho 6×1, mas ponderou que o tema precisa ser tratado com cautela. Para ele, o debate pode estar sendo conduzido de forma inadequada. “Escala 6×1 está tomando um caminho de populismo que não deveria ter”, afirmou.

As declarações foram feitas durante mais uma edição do “Jantar com Empresários”, promovido pelo grupo Mercado e Opinião, em São Paulo. O encontro tem reunido autoridades e representantes do setor produtivo para discutir temas econômicos e políticos do país.

O governador fez críticas ao cenário político e econômico do país com indiretas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele citou a ausência de reformas estruturais recentes e disse que a última grande mudança econômica no país foi o Plano Real. Segundo Tarcísio, a atual gestão se beneficia de avanços do passado, mas não apresenta novidades.

“Qual o projeto de Brasil do PT? O que tem de novo?”, questionou, ao provocar a plateia sobre a possibilidade de reeleição do atual governo.

O governador também afirmou que o país vive sob uma liderança “envelhecida”, com processos lentos e pouca capacidade de inovação. Em tom mais enfático, defendeu a necessidade de renovação política.

“Está na hora dessa turma que pensa o Brasil tomar as rédeas. Senão, o país vai ficar à deriva. É uma liderança envelhecida, um processo lento, que não oferece nada de pulsante. Vamos fazer a diferença”, declarou.

Além das críticas, Tarcísio apontou o que considera uma desorganização no sistema político e levantou questionamentos sobre a atuação do Judiciário. Sem citar diretamente o presidente, sugeriu que a interferência de outros Poderes ocorre por falta de decisões claras do Executivo.