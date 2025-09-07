Jovem Pan > Notícias > Brasil > AO VIVO: Desfile cívico-militar acontece em Brasília; acompanhe

AO VIVO: Desfile cívico-militar acontece em Brasília; acompanhe

Sob o tema ‘Brasil Soberano’, a cerimônia começa às 8h na Esplanada dos Ministérios e celebra os 203 anos de independência do país

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 08h00 - Atualizado em 07/09/2025 08h11
Ricardo Stuckert / PR 07.09.2024 - Desfile de 7 de Setembro 07.09.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios

Neste domingo (7), a acontece o tradicional Desfile Cívico-Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O tema da festa este ano é Brasil Soberano e o início do desfile está previsto para as 9h. A programação começa logo cedo, às 8h, com as informações sobre a expectativa para a cerimônia e a chegada do público. A soberania do país será destacada por meio de três eixos temáticos, dois deles intitulados Brasil dos Brasileiros e Brasil do Futuro. Um terceiro eixo trata da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro, e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  Além disso, há a programação tradicional das tropas das Forças Armadas, como os desfiles motorizado e da cavalaria, a apresentação da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça e honras militares.

Para o desfile de 7 de Setembro, o público poderá acessar as arquibancadas na Esplanada dos Ministérios a partir das 6h30, com pontos de revista instalados. Para garantir a segurança do público na região, foi organizado um esforço conjunto entre os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e o Ministério da Defesa. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

Confira a transmissão: 

*Com informações da Agência Brasil 

