Fabiano Contarato publica foto com a família: ‘Homofobia não passará’

Na última semana, senador fez um posicionamento na CPI da Covid-19 contra os ataques homofóbicos que recebeu do depoente Otávio Fakhoury

Roque de Sá/Agência Senado Senador é casado com um homem desde 2011 e eles são pais de duas crianças, Gabriel e Mariana



O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) publicou uma foto com a família nas redes sociais neste domingo, 3. “Com eles eu encontro a força necessária para seguir! E, mais do que nunca, gostaríamos de agradecer pelo apoio que recebemos nos últimos dias. Nosso sonho é que nenhuma outra família tenha que passar pelo que passamos. Homofobia não passará! Com amor e coragem, seguiremos!”, escreveu o parlamentar. Ele é casado com um homem desde 2011 e eles são pais de duas crianças, Gabriel e Mariana.

Na última semana, Contarato, que não é membro da CPI da Covid-19, assumiu momentaneamente a presidência do colegiado para, emocionado, fazer um posicionamento contra os ataques homofóbicos que recebeu do depoente Otávio Fakhoury. O empresário foi acusado de homofobia ao fazer uma publicação no Twitter em que perguntou quem “seria o perfumado” que cativou o parlamentar na comissão. “O senhor é a típica pessoa que retrata o presidente da República, que fala em família tradicional. Mas a minha família não é pior do que a sua. A mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu tenho. O senhor fala na pátria, na legalidade, na moralidade, mas é o principal violador desses princípios”, afirmou Contarato no posicionamento. Em entrevista exclusiva ao programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, Fakhoury afirmou que pediu desculpas para o senador e ressaltou que “jamais vestirá a carapuça de homofóbico”.