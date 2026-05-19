Facada, Michelle, perseguição: assista trailer de ‘Dark Horse’, filme sobre Bolsonaro

A produção tem estreia prevista para o dia 11 de setembro nos cinemas brasileiros

Reprodução / Redes Sociais O ator Jim Caviezel dará vida a Bolsonaro no filme 'Dark Horse'



O trailer do filme sobre a biografia de Jair Bolsonaro, “Dark Horse” (Azarão, em tradução livre), foi publicado nesta terça-feira (19) pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na legenda, o filho do ex-presidente elogia o filme. “Vazou o trailer do filme mais aguardado do ano, que retrata a história de um verdadeiro herói: Jair Bolsonaro”, escreveu.

O vídeo retrata momentos do ex-presidente durante sua campanha presidencial em 2018, desde o planejamento dos autores da facada, cenas de Jair no hospital, até uma perseguição. O vídeo também apresenta personagens do cotidiano do ex-presidente, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A produção é toda em inglês e protagonizada pelo ator norte-americano Jim Caviezel no papel de Jair Bolsonaro.

A prévia do filme foi compartilhada em meio polêmicas sobre o envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Eles trocaram mensagens antes do banqueiro ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025. A informação foi divulgada pelo site Intercept Brasil na quarta-feira (13).

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse” que tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.

Assista ao trailer: