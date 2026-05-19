Facada, Michelle, perseguição: assista trailer de ‘Dark Horse’, filme sobre Bolsonaro
A produção tem estreia prevista para o dia 11 de setembro nos cinemas brasileiros
O trailer do filme sobre a biografia de Jair Bolsonaro, “Dark Horse” (Azarão, em tradução livre), foi publicado nesta terça-feira (19) pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na legenda, o filho do ex-presidente elogia o filme. “Vazou o trailer do filme mais aguardado do ano, que retrata a história de um verdadeiro herói: Jair Bolsonaro”, escreveu.
O vídeo retrata momentos do ex-presidente durante sua campanha presidencial em 2018, desde o planejamento dos autores da facada, cenas de Jair no hospital, até uma perseguição. O vídeo também apresenta personagens do cotidiano do ex-presidente, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
A prévia do filme foi compartilhada em meio polêmicas sobre o envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Eles trocaram mensagens antes do banqueiro ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025. A informação foi divulgada pelo site Intercept Brasil na quarta-feira (13).
As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse” que tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.
Assista ao trailer:
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)
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