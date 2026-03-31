Fachin defende que novo Código de Conduta da Magistratura seja discutido em 2026

Ministro destacou que a proposta é uma tentativa de promover uma ‘mudança histórico-cultural’ na instituição

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Supremo Tribunal Federal (STF) com relatoria do ministro Edson Fachin, retoma o julgamento da 'ADPF das Favelas' sobre medidas para reduzir letalidade policial em operações no Rio de Janeiro



O ministro Luiz Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), mantém a expectativa de colocar em votação, ainda em 2026, o inédito Código de Conduta para os magistrados da Corte. Em conversa com jornalistas nesta terça-feira (31), Fachin destacou que a proposta é uma tentativa de promover uma “mudança histórico-cultural” na instituição, embora admita resistências internas quanto ao momento da aprovação.

A ministra Cármen Lúcia foi designada relatora do texto e já trabalha na elaboração de uma minuta. Segundo Fachin, o objetivo é que o colegiado tenha tempo para maturar o texto antes de levá-lo ao plenário.