Caixa põe apartamento de Eduardo Bolsonaro em leilão por dívida

O ex-deputado federal firmou contrato de financiamento com o banco para a compra de um imóvel localizado no Rio de Janeiro

O imóvel tinha registro de restrição judicial em razão da determinação de bloqueio de bens de Eduardo Bolsonaro

Um apartamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro foi colocado em leilão pela Caixa Econômica Federal em razão da falta de pagamento do financiamento. O imóvel de 101 m² fica localizado na Avenida Pasteur, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

A Caixa avaliou o apartamento em cerca de R$ 1,01 milhão e fixou o lance inicial em R$ 644,32 mil. O banco recebe propostas até 20 de agosto.

Segundo o registro do imóvel, em outubro de 2017, Eduardo firmou um contrato de financiamento com a Caixa no valor de R$ 788 mil. O prazo de pagamento era de 420 meses. O valor total de venda do apartamento foi de R$ 1 milhão.

Com a falta de pagamento, a Caixa tentou intimar Eduardo por meio de edital eletrônico publicado em três dias: 5, 6 e 7 de novembro de 2025. Em razão da falta de regularização da dívida, o banco consolidou o apartamento em seu nome em 30 de março.

Antes da transferência, o imóvel registrou restrição judicial em 2025. Em julho do mesmo ano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de bens de Eduardo no inquérito ao qual o ex-deputado foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo.