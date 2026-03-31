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Falas de Eduardo Bolsonaro no CPAC amplia desgaste com Michelle

Aliados temem que ‘fogo amigo’ beneficie candidaturas da terceira via, como a de Ronaldo Caiado

  • Por Jovem Pan
  • 31/03/2026 17h22
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Pedro França / Agência Senado Eduardo Bolsonaro Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro participou do CPAC, nos EUA

O clima de harmonia na família Bolsonaro deu lugar ao que aliados próximos descrevem como um cenário de “guerra aberta”. O estopim da nova crise foi a recente participação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro no CPAC, nos Estados Unidos. Segundo informações de bastidores, as declarações do parlamentar ampliaram o distanciamento entre ele e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em um momento crítico para o clã.

A relação, que já vinha estremecida desde o ano passado, teria chegado ao limite. Interlocutores afirmam que Michelle passou a evitar contato direto com o enteado, utilizando apenas mediadores para a comunicação.

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