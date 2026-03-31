Falas de Eduardo Bolsonaro no CPAC amplia desgaste com Michelle

Aliados temem que ‘fogo amigo’ beneficie candidaturas da terceira via, como a de Ronaldo Caiado

Pedro França / Agência Senado Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro participou do CPAC, nos EUA



O clima de harmonia na família Bolsonaro deu lugar ao que aliados próximos descrevem como um cenário de “guerra aberta”. O estopim da nova crise foi a recente participação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro no CPAC, nos Estados Unidos. Segundo informações de bastidores, as declarações do parlamentar ampliaram o distanciamento entre ele e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em um momento crítico para o clã.

A relação, que já vinha estremecida desde o ano passado, teria chegado ao limite. Interlocutores afirmam que Michelle passou a evitar contato direto com o enteado, utilizando apenas mediadores para a comunicação.