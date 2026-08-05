JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Show Business | 23h30 - 00h30
Política

Saiba quem são os vices dos candidatos à Presidência que lideram as pesquisas

Pressionado pelos concorrentes já com chapa completa, Flávio Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (5) o deputado Alfredo Gaspar como vice

Jovem Pan

Vices anunciados Eduardo Girão, Gilberto Kassab, Aroldo Medina, Alfredo Gaspar, Geraldo Alckmin
Vices anunciados Eduardo Girão, Gilberto Kassab, Aroldo Medina, Alfredo Gaspar, Geraldo Alckmin Reprodução

Nesta quarta-feira (5) o vice-presidente do candidato Flávio Bolsonaro (PL), deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), foi anunciado durante coletiva de imprensa com integrantes do PL em Brasília. Ele foi o último vice a ser divulgado dos cinco candidatos à Presidência que lideram as pesquisas.

Os primeiros a anunciarem seus vices foram os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) no dia 1º de julho. Para a compor a chapa de Renan, Aroldo Medida foi o escolhido. O anúncio ocorreu durante um evento em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, após Medina prestar homenagem ao dirigente partidário e declarar apoio à candidatura.

Em seguida, no dia 29 de julho, veio a confirmação de Geraldo Alckmin (PSB) mais uma vez como vice do presidente Lula (PT) em sua sétima candidatura à Presidência do Brasil.

Já o ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, anunciou seu vice, senador Eduardo Girão (Novo-CE), na quarta-feira (4).

Chapa Renan-Aroldo

Aroldo Medina, de 62 anos, é natural de Santana do Livramento e mora em CanoasMilitar da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele também é jornalista e editor especializado em história militar. Com passagem de três décadas pela corporação, iniciou a carreira na Aeronáutica e possui pós-graduação em Segurança Pública e especialização em Defesa Civil.

Antes de ser escolhido como vice, Medina era cotado pelo próprio Missão como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele também tem histórico político em diferentes disputas eleitorais, tendo concorrido a cargos como prefeito de Canoas, governador do Estado, deputado estadual e vereador em Porto Alegre, além de ter passado por diferentes partidos entre 2004 e 2018.

Durante o evento, Medina afirmou apoio a Renan e disse aceitar a indicação “com serenidade”, após já ter elogiado publicamente o pré-candidato, a quem descreveu como uma liderança “intuitiva” e de “raciocínio rápido”. Em discurso, Renan destacou a escolha como parte da construção da chapa, mas a definição ainda depende de confirmação em convenção partidária.

Chapa Caiado-Kassab

O segundo vice a ser anunciado foi Gilberto Kassab, o presidente do PSD, que compõe a chapa ao lado do candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD). Na época, a informação já tinha sido adiantada pela Jovem Pan, indicando que o ex-prefeito de São Paulo ganhou força nas últimas semanas.

Kassab já vinha sendo ventilado ao cargo desde maio, ocasião em que ele se disse “à disposição”, caso fosse essa a escolha de Caiado. No dia 29 de junho, Caiado havia informado que anunciaria o vice em 1º de julho às 11h em coletiva de imprensa em Brasília, contanto, não deu nenhuma pista de quem poderia ser o nome.

Gilberto Kassab tem uma longa vida na política. Ele é engenheiro e economista, iniciou sua trajetória ainda nos anos 1980. Foi vereador, deputado estadual e federal, além de prefeito de São Paulo entre os anos de 2006 e 2012. Também foi ministro de governos federais e fundou o Partido Social Democrático (PSD).

Chapa Lula-Alckmin

Lula, pela sétima vez, vai encarar mais uma campanha eleitoral rumo à Presidência da República. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou, no dia 29 de julho, Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa com o atual presidente para reeleição.

A confirmação aconteceu durante convenção do partido em Brasília, que contou com a presença de presidentes de partidos aliados, parlamentares e líderes nacionais do PSB. O presidente Lula também participou do evento.

Durante a convenção que oficializou sua candidatura, Alckmin fez críticas ao antigo governo, dizendo que quem não acredita na democracia não devia nem disputar a eleição e pedir voto. “Se não acredita no povo, que deve ser o protagonista de todas as eleições, não deveria disputar eleição”, disse Alckmin.

Alckmin se candidatou à Presidência duas vezes, uma em 2006, quando perdeu para Lula no segundo turno, e outra em 2018, quando encerrou sua participação ainda no primeiro turno, em quarto lugar. Médico e político com mais de cinquenta anos de vida pública, Alckmin também já foi vereador, prefeito, deputado federal e estadual.

Chapa Zema-Girão

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) foi anunciado como vice de Romeu Zema (Novo) na terça-feira (4). Girão foi pivô do desentendimento de Michelle Bolsonaro e seus enteados após articulação política do PL no Ceará. A legenda, por intermédio do deputado André Fernandes e com o aval de Jair Bolsonaro, costurou uma aliança para apoiar Ciro Gomes no estado.

Durante o lançamento da pré-candidatura do senador, a ex-primeira-dama criticou publicamente a aproximação, afirmando ser um erro se aliar a um histórico crítico do seu marido, a quem chamou de maior líder da direita.

Zema foi oficializado candidato à Presidência no dia 27 de julho durante convenção nacional realizada em Brasília.

Ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube e político brasileiro, Girão atua como senador da República pelo Ceará desde 2019. Ele ganhou projeção nacional defendendo pautas conservadoras, liberais na economia e de forte oposição aos governos petistas.

Chapa Flávio-Gaspar

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quarta-feira o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para ocupar o cargo de vice. A opção por uma chapa pura se deu depois de dificuldades em fechar alianças e atrair outros partidos para a campanha.

O ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar construiu a carreira com discurso de combate ao crime organizado. Ele foi procurador-geral de Justiça de Alagoas entre 2009 e 2011 e comandou a Segurança Pública estadual de 2015 a 2022, período em que ganhou maior visibilidade política.

Na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar integra a oposição ao governo Lula (PT) e tem atuação destacada na CPMI do INSS, criada para investigar fraudes e descontos indevidos em benefícios previdenciários. O parlamentar usou a comissão para cobrar responsabilização de envolvidos e defender mudanças nos mecanismos de controle do instituto.