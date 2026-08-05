Saiba quem são os vices dos candidatos à Presidência que lideram as pesquisas

Nesta quarta-feira (5) o vice-presidente do candidato Flávio Bolsonaro (PL), deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), foi anunciado durante coletiva de imprensa com integrantes do PL em Brasília. Ele foi o último vice a ser divulgado dos cinco candidatos à Presidência que lideram as pesquisas.

Os primeiros a anunciarem seus vices foram os candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) no dia 1º de julho. Para a compor a chapa de Renan, Aroldo Medida foi o escolhido. O anúncio ocorreu durante um evento em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, após Medina prestar homenagem ao dirigente partidário e declarar apoio à candidatura.

Em seguida, no dia 29 de julho, veio a confirmação de Geraldo Alckmin (PSB) mais uma vez como vice do presidente Lula (PT) em sua sétima candidatura à Presidência do Brasil.

Já o ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, anunciou seu vice, senador Eduardo Girão (Novo-CE), na quarta-feira (4).

Chapa Renan-Aroldo

Aroldo Medina, de 62 anos, é natural de Santana do Livramento e mora em Canoas. Militar da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele também é jornalista e editor especializado em história militar. Com passagem de três décadas pela corporação, iniciou a carreira na Aeronáutica e possui pós-graduação em Segurança Pública e especialização em Defesa Civil.

Antes de ser escolhido como vice, Medina era cotado pelo próprio Missão como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele também tem histórico político em diferentes disputas eleitorais, tendo concorrido a cargos como prefeito de Canoas, governador do Estado, deputado estadual e vereador em Porto Alegre, além de ter passado por diferentes partidos entre 2004 e 2018.

Durante o evento, Medina afirmou apoio a Renan e disse aceitar a indicação “com serenidade”, após já ter elogiado publicamente o pré-candidato, a quem descreveu como uma liderança “intuitiva” e de “raciocínio rápido”. Em discurso, Renan destacou a escolha como parte da construção da chapa, mas a definição ainda depende de confirmação em convenção partidária.

Chapa Caiado-Kassab

O segundo vice a ser anunciado foi Gilberto Kassab, o presidente do PSD, que compõe a chapa ao lado do candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD). Na época, a informação já tinha sido adiantada pela Jovem Pan, indicando que o ex-prefeito de São Paulo ganhou força nas últimas semanas.

Kassab já vinha sendo ventilado ao cargo desde maio, ocasião em que ele se disse “à disposição”, caso fosse essa a escolha de Caiado. No dia 29 de junho, Caiado havia informado que anunciaria o vice em 1º de julho às 11h em coletiva de imprensa em Brasília, contanto, não deu nenhuma pista de quem poderia ser o nome.

Gilberto Kassab tem uma longa vida na política. Ele é engenheiro e economista, iniciou sua trajetória ainda nos anos 1980. Foi vereador, deputado estadual e federal, além de prefeito de São Paulo entre os anos de 2006 e 2012. Também foi ministro de governos federais e fundou o Partido Social Democrático (PSD).

Chapa Lula-Alckmin

Lula, pela sétima vez, vai encarar mais uma campanha eleitoral rumo à Presidência da República. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou, no dia 29 de julho, Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa com o atual presidente para reeleição.

A confirmação aconteceu durante convenção do partido em Brasília, que contou com a presença de presidentes de partidos aliados, parlamentares e líderes nacionais do PSB. O presidente Lula também participou do evento.

Durante a convenção que oficializou sua candidatura, Alckmin fez críticas ao antigo governo, dizendo que quem não acredita na democracia não devia nem disputar a eleição e pedir voto. “Se não acredita no povo, que deve ser o protagonista de todas as eleições, não deveria disputar eleição”, disse Alckmin.

Alckmin se candidatou à Presidência duas vezes, uma em 2006, quando perdeu para Lula no segundo turno, e outra em 2018, quando encerrou sua participação ainda no primeiro turno, em quarto lugar. Médico e político com mais de cinquenta anos de vida pública, Alckmin também já foi vereador, prefeito, deputado federal e estadual.

Chapa Zema-Girão

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) foi anunciado como vice de Romeu Zema (Novo) na terça-feira (4). Girão foi pivô do desentendimento de Michelle Bolsonaro e seus enteados após articulação política do PL no Ceará. A legenda, por intermédio do deputado André Fernandes e com o aval de Jair Bolsonaro, costurou uma aliança para apoiar Ciro Gomes no estado.

Durante o lançamento da pré-candidatura do senador, a ex-primeira-dama criticou publicamente a aproximação, afirmando ser um erro se aliar a um histórico crítico do seu marido, a quem chamou de maior líder da direita.

Zema foi oficializado candidato à Presidência no dia 27 de julho durante convenção nacional realizada em Brasília.

Ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube e político brasileiro, Girão atua como senador da República pelo Ceará desde 2019. Ele ganhou projeção nacional defendendo pautas conservadoras, liberais na economia e de forte oposição aos governos petistas.

Chapa Flávio-Gaspar

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) anunciou nesta quarta-feira o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para ocupar o cargo de vice. A opção por uma chapa pura se deu depois de dificuldades em fechar alianças e atrair outros partidos para a campanha.

O ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alfredo Gaspar construiu a carreira com discurso de combate ao crime organizado. Ele foi procurador-geral de Justiça de Alagoas entre 2009 e 2011 e comandou a Segurança Pública estadual de 2015 a 2022, período em que ganhou maior visibilidade política.

Na Câmara dos Deputados, Alfredo Gaspar integra a oposição ao governo Lula (PT) e tem atuação destacada na CPMI do INSS, criada para investigar fraudes e descontos indevidos em benefícios previdenciários. O parlamentar usou a comissão para cobrar responsabilização de envolvidos e defender mudanças nos mecanismos de controle do instituto.