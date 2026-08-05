Michelle comenta Alfredo Gaspar como vice de Flávio: ‘Que chapa possa ser vitoriosa’

Ela ainda agradeceu a todas as 'mulheres de bem' que colocaram seus nomes à disposição para a vaga

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou sobre o anúncio do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice-presidente do candidato Flávio Bolsonaro (PL). “Que essa escolha receba as bênçãos de Deus e que a chapa Flávio-Alfredo possa ser vitoriosa”, publicou em seu Instagram nesta quarta-feira (5).

Ela ainda agradeceu a todas as “mulheres de bem” que colocaram seus nomes à disposição para a vaga. “A caminhada está apenas começando e nós estaremos todos unidos pelo bem da nossa nação”, finalizou.

Inicialmente, Flávio havia dito preferir uma mulher para o posto de vice. O nome da senadora Tereza Cristina (PP-MS) era defendido pelo presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Já o candidato à Presidência havia manifestado que gostaria da ex-presidente da Caixa Daniella Marques, do Republicanos, na chapa.

Também chegaram a ser aventados os nomes das deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Técio (PP-SP). No entanto, uma vice oriunda do Partido Progressista esbarrou na decisão da sigla em se manter neutra no pleito presidencial.

Na manhã desta quarta-feira Flávio anunciou Gaspar para compor sua chapa nas eleições em outubro, durante coletiva de imprensa com integrantes do PL em Brasília. A opção por uma chapa pura se deu depois de dificuldades em fechar alianças e atrair outros partidos para a campanha.

Durante o anúncio de Alfredo Gaspar como integrante da chapa, Flávio afirmou que a escolha levou em consideração a atuação do deputado federal na área da segurança pública. Ele também destacou a ligação do parlamentar com Alagoas e os demais estados do Nordeste.