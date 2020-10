Participação em lives, panfletagem e reuniões com lideranças preenchem agenda de candidatos à Prefeitura de SP

Bandeiraço e encontro com empresários também estão entre os compromissos da campanha eleitoral

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Márcio França conversou com lideranças de movimentos populares e pessoas em situação de rua no Largo do Paissandu



O candidato à Prefeitura de São Paulo, Márcio França (PSB), esteve no Largo do Paissandu, no centro da cidade, nesta quinta-feira, 08, cumprindo agenda de campanha. Ele conversou com lideranças de movimentos populares e pessoas em situação de rua. O candidato prometeu transformar prédios abandonados na região em moradia popular.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) visitou uma instituição especializada no atendimento de pessoas com múltiplas deficiências. No encontro, Covas disse que vai aumentar os repasses financeiros às entidades parcerias da prefeitura e falou em rever o subsídio às empresas de ônibus que operam na capital. “Esse ano, nós teríamos um subsídio de R$ 2,3 bilhões. Pela primeira vez mudando a tendência de aumento do subsídio. Por conta da pandemia, a gente deve bater os R$ 3 bilhões. A expectativa para 2021 é que a gente consiga retomar ao patamar projetado para 2020.”

Celso Russomano (Republicanos), que lidera a corrida eleitoral com 29% das intenções de voto, também cumpriu compromissos da campanha. Ele conversou com representantes do setor de transporte escolar, categoria reclama das dificuldades para trabalhar desde que as escolas foram fechadas pela da pandemia. Russomano prometeu conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que declarou apoio ao candidato, sobre o problema. Ele disse ainda que vai avaliar a inclusão dos motoristas do transporte escolar no programa “Auxílio Paulistano”.

Outros candidatos também seguem com os compromissos eleitorais. O candidato à prefeito pelo Patriota, Arthur do Val, participou de manifestação contra a utilização do Fundo Eleitoral, no Pátio do Colégio, no centro. Antonio Carlos Silva (PCO) fez panfletagem, se reuniu com trabalhadores dos Correios da zona norte e participou de live contra volta às aulas. O candidato Jilmar Tatto (PT) se reuniu com o Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo, na Vila Clementino, fez panfletagem e bandeiraço no Largo da Concórdia, além de ter participado de uma live com o Sindicato da Indústria Audiovisual.

Filipe Sabará (Novo) teve, entre os compromissos desta quinta-feira, uma gravação de entrevista com membros da comunidade judaica e esteve em lançamento de candidatura de vereador. A candidata Joice Hasselmann (PSL) visitou o comando do Corpo de Bombeiros, participou de almoço com grupo de mulheres empresárias e fez reunião com o coordenador da campanha. Levy Fidelix (PRTB) fez reunião com empresários no partido e participou de uma live com candidata a vereadora.

A candidata a prefeita pela Rede Sustentabilidade, Marina Helou, visitou cooperativa de reciclagem Cooperpac e participou do debate Criança na Creche. Orlando Silva (PCdoB) participou de plenária com candidatos à prefeito e vereadores de São Paulo. Vera Lúcia (PSTU) fez vídeos para campanha e participou de encontro virtual com servidores públicos. Andrea Matarazzo (PSD) visitou o Brás, no centro da capital, e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, teria uma reunião com trabalhadores de aplicativos, mas a agenda foi suspensa.

*Com informações da repórter Caterina Achutti