Flávio Bolsonaro assume posto de ‘capitão’ e desmente racha na direita

Senador e pré-candidato à presidência participou de uma reunião da bancada do PL na quarta-feira (25)

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senadro e pré-candidato Flávio Bolsonaro assume posto de 'capitão' da direita



O senador e pré-candidato à Presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, desmentiu que tenha qualquer racha na direita. “Não tem puxão de orelha, não tem cobrança de nada. Tá todo mundo aqui muito consciente de qual é o objetivo, que é resgatar o nosso Brasil”, disse Bolsonaro em reunião com a bancada do PL na quarta-feira (25).

Flávio Bolsonaro assumiu o posto de “capitão” para apaziguar a situação na direita e, durante reunião do PL, estava sentado ao lado de Nikolas Ferreira mesmo em meio a tensão entre o deputado e a família Bolsonaro.

O novo desentendimento da direita começou na última sexta-feira (20), quando Eduardo Bolsonaro declarou que o deputado Nikolas Ferreira e Michelle não estariam prestando apoio suficiente à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República.

O ex-deputado também declarou que ambos parecem ter “amnésia” ao esquecer que ganharam maior projeção nacional após a aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No sábado (21), Nikolas rebateu as críticas, negou qualquer “amnésia” e disse que Eduardo “não está bem”.

Além de apaziguar a situação na direita, Flávio Bolsonaro também protocolou uma proposta de emenda à Constituição que prevê que o presidente da República deve ser presidente por um mandato apenas. “Acho que é um gesto que eu dou para mostrar que esse aqui não tem projeto pessoal, é um projeto de país”, disse o senador e pré-candidato.

Flávio Bolsonaro estava nos Estados Unidos e, em seu retorno ao país, visitou o pai e ex-presidente, Jair Bolsonaro, na Papudinha. Ele afirmou que pretende reunir a família após o conflito. “Não tenho problema em dizer que vou procurar um por um para aparar qualquer tipo de aresta que, por ventura, possa existir ainda”, afirmou o senador.

Feliciano cobra apoio nas redes sociais

O deputado federal, Marco Feliciano, que também marcou presença na reunião da bancada do PL, também puxou a palavra durante o evento e, na mesma linha do que havia sido pedido por Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, cobrou mais engajamento nas redes sociais dos apoiadores.

Durante sua fala, ele trouxe como exemplo Nikolas Ferreira, deputado com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Segundo ele, todos os pré-candidatos ao Senado, ao governo, ou a Câmara devem se engajar nas redes sociais, em cima de um mesmo objetivo: garantir a eleição de Flávio Bolsonaro à presidência.