Jovem Pan > Notícias > Política > Flávio Bolsonaro diz que reunirá família após conflito entre Michelle e Eduardo

Flávio Bolsonaro diz que reunirá família após conflito entre Michelle e Eduardo

O novo desentendimento começou na última sexta-feira (20), quando Eduardo declarou que o deputado Nikolas Ferreira e Michelle não estariam prestando apoio suficiente à pré-candidatura

  • Por Jovem Pan
  • 25/02/2026 10h43 - Atualizado em 25/02/2026 10h55
  • BlueSky
Jovem Pan News As declarações do senador e pré-candidato foram dadas durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha As declarações do senador e pré-candidato foram dadas durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha.

Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende reunir a família após o conflito envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

“Não tenho problema em dizer que vou procurar um por um para aparar qualquer tipo de aresta que, por ventura, possa existir ainda”, afirmou o senador.

As declarações do senador e pré-candidato foram dadas durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, ao lado do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL).

O candidato à Presidência e filho do ex-presidente disse que há um objetivo maior, destacando que todos estão na mesma página. “O Brasil corre um sério risco de virar um narcoestado sob a administração do PT nos próximos quatro anos”, declarou Flávio.

Flávio também saiu em defesa do irmão após o desentendimento e pediu que as pessoas se coloquem no lugar de Eduardo. “Ele está fora do país contra sua vontade. Teve seu mandato cassado e teve as contas bancárias bloqueadas. Conversei com ele, e se comprometeu a colaborar da forma que puder”, declarou.

Entenda 

O novo desentendimento começou na última sexta-feira (20), quando Eduardo declarou que o deputado Nikolas Ferreira e Michelle não estariam prestando apoio suficiente à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República.

O ex-deputado também declarou que ambos parecem ter “amnésia” ao esquecer que ganharam maior projeção nacional após a aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No sábado (21), Nikolas rebateu as críticas, negou qualquer “amnésia” e disse que Eduardo “não está bem”.

Em sequência, Heloisa Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro, respondeu nas redes sociais a críticas feitas por Nikolas ao marido. O texto, com o título de “Eduardo Bolsonaro não está bem”, faz referência a uma entrevista dada por Nikolas, em que disse essa frase, após visitar Jair Bolsonaro na Papudinha.

 
Ver essa foto no Instagram
  Um post compartilhado por Helô (@heloisa.bolsonaro)

Pedido de prisão domiciliar

O senador também fez um novo apelo para a Justiça analisar o pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias em favor do ex-presidente.

“Mais uma vez, faço um apelo para apreciarem o pedido de domiciliar humanitária. Não tem nenhuma necessidade de ele continuar aqui na situação de saúde em que ele se encontra”, afirmou.

Leia também

Atlas/Bloomberg: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 2º turno

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >