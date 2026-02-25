Flávio Bolsonaro diz que reunirá família após conflito entre Michelle e Eduardo
O novo desentendimento começou na última sexta-feira (20), quando Eduardo declarou que o deputado Nikolas Ferreira e Michelle não estariam prestando apoio suficiente à pré-candidatura
25/02/2026 10h43 - Atualizado em 25/02/2026 10h55
As declarações do senador e pré-candidato foram dadas durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha.
Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que pretende reunir a família após o conflito envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).
“Não tenho problema em dizer que vou procurar um por um para aparar qualquer tipo de aresta que, por ventura, possa existir ainda”, afirmou o senador.
O candidato à Presidência e filho do ex-presidente disse que há um objetivo maior, destacando que todos estão na mesma página. “O Brasil corre um sério risco de virar um narcoestado sob a administração do PT nos próximos quatro anos”, declarou Flávio.
Flávio também saiu em defesa do irmão após o desentendimento e pediu que as pessoas se coloquem no lugar de Eduardo. “Ele está fora do país contra sua vontade. Teve seu mandato cassado e teve as contas bancárias bloqueadas. Conversei com ele, e se comprometeu a colaborar da forma que puder”, declarou.
Entenda
O novo desentendimento começou na última sexta-feira (20), quando Eduardo declarou que o deputado Nikolas Ferreira e Michelle não estariam prestando apoio suficiente à pré-candidatura de Flávio à Presidência da República.
O ex-deputado também declarou que ambos parecem ter “amnésia” ao esquecer que ganharam maior projeção nacional após a aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
No sábado (21), Nikolas rebateu as críticas, negou qualquer “amnésia” e disse que Eduardo “não está bem”.
