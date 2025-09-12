Flávio Bolsonaro compara julgamento do pai a ‘ataque às Torres Gêmeas do Congresso’

Senador afirmou que o Parlamento se ‘apequenou’ diante do avanço ‘antidemocrático’ do ministro Alexandre de Moraes

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Senador critica a postura do Congresso Nacional após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou nesta sexta-feira (12) um vídeo em suas redes sociais em que critica a postura do Congresso Nacional após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Na gravação, Flávio afirmou que o Parlamento se “apequenou” diante do que classificou como avanço “progressivo antidemocrático” do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

“O que a gente assistiu foi um ataque às Torres Gêmeas do Congresso”, disse o senador, fazendo referência à data do julgamento e ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova York. Na legenda, ele escreveu: “Para quem achou que tinha acabado, que o julgamento é uma “página virada” para o Brasil, o bolsonarismo não foi derrotado! Vamos resgatar o Brasil!”.

Assista ao vídeo abaixo