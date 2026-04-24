Paraná Pesquisas: Eduardo Paes venceria eleição para o governo do RJ no 1º turno

No primeiro cenário estimulado, Paes aparece com 53% das intenções de voto, seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Douglas Ruas (PL), que soma 13,2%.

Na sequência estão Wilson Witzel, com 3,6%, André Marinho (2,8%), Rafa Luz (2,1%), William Siri (1,0%) e André Português (0,7%). Outros 15,2% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes, enquanto 8,5% não souberam ou não opinaram.

Em um segundo cenário, Paes amplia a vantagem e chega a 58,8% das intenções de voto. Douglas Ruas aparece em segundo lugar, com 20,7%. Nesse recorte, 13,9% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 6,7% não souberam responder.

Senado

Na disputa pelo Senado, em cenário estimulado, a Benedita da Silva aparece numericamente à frente, com 30,4% das intenções de voto, seguida de perto por Cláudio Castro, que tem 29,9%.

Na sequência estão Marcelo Crivella (21,5%), Pedro Paulo (19,4%) e Márcio Canella (17,1%). Marcos Dias soma 5,6% e Helio Secco registra 2,5%. Além disso, 15,7% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 7,7% não souberam ou não opinaram.

Metodologia

A pesquisa foi realizada no estado do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 23 de abril de 2026, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-04997/2026, conforme as regras da resolução nº 23.600/2019.