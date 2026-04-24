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Lula passa por dois procedimentos médicos nesta sexta em São Paulo

Presidente fará uma nova cauterização na cabeça para tratar uma queratose – retirada de acúmulo de pele – e por uma infiltração na mão direita

  • Por Jovem Pan
  • 24/04/2026 08h40
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WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/09/2023 Lula recebe alta Lula passa por dois procedimentos médicos nesta sexta em São Paulo

O presidente Lula (PT) realiza nesta sexta-feira (24) dois procedimentos médicos no Sírio Libanês. Ele chegou ao hospital por volta das 7h acompanhando da primeira-dama, Janja.

De acordo com a Secretaria de Comunicação, Lula vai fazer uma nova cauterização na cabeça para tratar uma queratose – retirada de acúmulo de pele. O procedimento já tinha sido feito pelo presidente em fevereiro. Os médicos também vão fazer uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente.

Segundo a Secom, os procedimentos não vão prejudicar agendas e compromissos futuros de Lula. Em São Paulo, ele não terá agendas privadas e ficará em sua casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital.

O presidente deve ficar em São Paulo até sábado (25). No domingo (26), está prevista a participação dele no encerramento do 8º Congresso Nacional do PT, em Brasília. A Secom informou que a presença do presidente será confirmada na véspera do evento.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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