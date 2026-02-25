Flávio Bolsonaro confirma Sanderson como pré-candidato ao Senado no RS

A decisão foi divulgada após reunião na sede do PL em Brasília

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Deputado Sanderson



O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), confirmou nesta quarta-feira (25) o deputado federal Sanderson (PL-RS) como o pré-candidato ao Senado Federal pela chapa do Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Sul.

A decisão foi divulgada após reunião na sede do PL em Brasília. Em vídeo, ao lado de Sanderson, Flávio Bolsonaro agradeceu ao deputado. “Sanderson, obrigado por colocar seu nome à disposição para esta missão. Tenho certeza de que o povo gaúcho tem muito orgulho do trabalho que você fez ao longo deste tempo e estou contando muito com o sucesso dessa chapa forte sendo montada aí no estado [do RS] para resgatarmos nosso Brasil”, declarou o senador.

Pré-candidatos ao Senado em SC e DF

Sanderson visitou no sábado (21) o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Em entrevista aos jornalistas, ele já havia confirmado que os nomes para o Senado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal estavam definidos.

“A orientação de Jair Bolsonaro em Santa Catarina chama Carlos Bolsonaro e Carol De Toni, isso é ponto pacífico, não tem por que ficarmos nos desgastando”, declarou. Já no Rio Grande do Sul o nome de Sanderson já havia sido comentado ao lado do de Marcel Van Hattem. No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis.

Ainda em entrevista, Sanderson também confirmou que os nomes analisados para vice-presidente são: Romeu Zema (Novo), atual governador de Minas Gerais, e senadora Tereza Cristina (PP-MS). “Romeu Zema é um nome qualificado, digno, ousado, que somaria muito em estar conosco”, disse, acrescentando que a composição do nome para vice vai contar muito. “O Partido Liberal estará no segundo turno”, garantiu.