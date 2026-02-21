Sanderson confirma pré-candidatos ao Senado de SC, RS e DF e aposta em Zema como vice de Flávio Bolsonaro

Deputado Federal visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha neste sábado (21)

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 15/12/2022 Deputado Federal Sanderson é pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Sul



O deputado federal Sanderson (PL-RS) visitou neste sábado (21) o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Em entrevista aos jornalistas, ele confirmou que os nomes para o Senado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal estão definidos.

“A orientação de Jair Bolsonaro em Santa Catarina chama Carlos Bolsonaro e Carol De Toni, isso é ponto pacífico, não tem por que ficarmos nos desgastando”, declarou. Já no Rio Grande do Sul, os pré-candidatos serão: Sanderson e Marcel Van Hattem, e no Distrito Federal, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis.

Ainda em entrevista, Sanderson também confirmou que os nomes analisados para vice-presidente são: Romeu Zema (Novo), atual governador de Minas Gerais, e senadora Tereza Cristina (PP-MS). “Romeu Zema é um nome qualificado, digno, ousado, que somaria muito em estar conosco”, disse, acrescentando que a composição do nome para vice vai contar muito. “O Partido Liberal estará no segundo turno”, garantiu.

Carol De Toni quer sair do PL

Apesar da declaração de Sanderson, a permanência de Carol De Toni no Partido Liberal (PL) não é certa. No começo de fevereiro, ela informou às lideranças que deixaria o partido. Conforme adiantou a Jovem Pan, ela pretende disputar a eleição ao Senado Federal por outro partido. Havia uma tentativa de articulação para apoiar o filho de Bolsonaro, Carlos, ex-vereador do Rio de Janeiro, e o senador Esperidião Amin para uma reeleição. Ela assumiria posteriormente a liderança da bancada, o que ela recusou.

Em entrevista à Jovem Pan, o deputado Sanderson declarou que ter Carol De Toni em outro partido “não seria nada bom”. “Não acredito que a Carol de Toni concorra por outro partido que não seja o Partido Liberal. Se isso acontecer, não vai ser bom para nós”, disse o deputado que exaltou Carolina. “É uma excelente parlamentar, tem confiança de Bolsonaro e do governador Jorginho”, declarou.