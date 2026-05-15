Flávio critica uso de verba pública para ‘propaganda política’ ao defender investimento de Vorcaro

O senador e pré-candidato ao Planalto tratou sobre o aporte feito pelo dono do Banco Master na produção de filme sobre Bolsonaro

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro ainda criticou o Intercept Brasil que revelou suas conversas com Daniel Vorcaro



O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), criticou nesta sexta-feira (15) o uso de recursos públicos para “propaganda política” ao defender o investimento feito pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no filme “Dark Horse”, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar deu declaração em evento em São Paulo que lançou a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado.

“Tem filme que é com dinheiro privado, tem filme que é com dinheiro público. Tem filme que, para fazer propaganda para os outros, toma dinheiro dos impostos do trabalhador. Dinheiro que o Tarcísio [de Freitas], aqui em São Paulo, está colocando nos hospitais, nas escolas, na segurança pública. Esse dinheiro público é usado para fazer peça de propaganda política para o atual presidente da República”, afirmou.

Flávio citou o samba-enredo da agremiação Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval de 2026. “Eu não posso bater na porta da Embratur do Marcelo Freixo lá em Brasília, no prefeito de Niterói, do Rio de Janeiro, e pedir dinheiro público para fazer um desfile de escola de samba que é uma propaganda política antecipada para o Lula, que ainda zomba das famílias brasileiras, das lideranças religiosas, dos evangélicos, dos católicos”, disse.

O pré-candidato ao Planalto também afirmou que irá vencer o petista no primeiro turno da disputa presidencial. O senador ainda criticou a agência de notícias Intercept Brasil, que revelou as negociações entre Flávio e Vorcaro para o banqueiro financiar o filme sobre Bolsonaro. Ele disse que o veículo é “feito de pessoas muito suspeitas” e está “tentando interceptar o futuro do país”.