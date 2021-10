Foto de Eduardo Bolsonaro vestido de sheik em Dubai causa polêmica; entenda

Filho do presidente da República foi criticado por parlamentares da oposição e chegou aos trending topics do Twitter

Reprodução/Instagram/@heloisa.bolsonaro Esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloísa publicou uma foto da família vestida com roupas árabes



Uma foto em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) aparece vestido de sheik árabe ao lado de sua esposa, Heloísa, e da filha, Geórgia, causou polêmica e críticas da oposição nas redes sociais. O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) classificou a atitude como “deboche” com os brasileiros que passam fome. “Isso é deboche com os brasileiros. Eduardo Bolsonaro levou a família junto com a comitiva do governo à Dubai e brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil”, escreveu em sua conta do Twitter. “Brinca de Sheik e tem a cara de pau de dizer que foi atrás de empregos, é o escárnio completo enquanto o povo brasileiro passa fome”, afirmou o deputado Ivan Valente (PSOL-SP). O deputado Alexandre Padilha (PT-SP) disse que o filho do presidente está “rindo da cara dos brasileiros” enquanto eles procuram comida no lixo.

Eduardo foi a Dubai em uma comitiva de 69 pessoas, representando a Frente Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos. Ele afirma que viajou com recursos próprios e que está trabalhando por acordos comerciais que beneficiem São Paulo e o Brasil. “Eu não estou aqui com dinheiro público. A minha viagem para cá com a minha esposa tem zero reais do contribuinte”, disse em um vídeo publicado no YouTube. Após as críticas, o deputado respondeu Freixo e publicou uma foto em que o psolista aparece na praia com amigos. “Sabe por que brasileiros estão passando fome? Porque você apoiou o ‘fique em casa a economia, a gente vê depois’ enquanto aglomerava na praia de Ilha Grande com os amiguinhos sem máscara, hipócrita. Eu venho aqui para atrair empregos para o Brasil, para desfazer a merda que você fez aí”, disse. Eduardo também publicou outra foto em que aparece vestido com trajes árabes. “Se postar foto vestido de árabe está irritando os genocidas da esquerda, aqui vai mais uma. Acabei de ser presenteado por um amigo árabe aqui com uma kandora, a roupa tradicional deles daqui que equivale ao nosso terno e gravata. Pessoas inteligentes se lixam para a esquerda”, afirmou.

