Fux diz que STF vai salvaguardar democracia a ‘qualquer que seja o preço político’

Presidente da Corte fez balanço de um ano no cargo e afirmou que o Supremo tem ‘contribuído fortemente para a estabilidade institucional do país e sua retomada econômica’

Antônio Cruz/Agência Brasil Luiz Fux completou um ano à frente do STF



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, disse nesta quarta-feira, 22, que a Corte vai salvaguardar a democracia e a Constituição, “qualquer que seja o preço político a pagar”. O magistrado discursou na abertura da sessão e fez um balanço de um ano de sua gestão na Presidência do STF. Fux afirmou que, apesar das dificuldades, a Corte tem contribuído fortemente para a estabilidade institucional do país e sua retomada econômica.”Para além da crise sanitária que vivenciamos, a atual conjuntura trouxe reflexos político-institucionais e socioeconômicos, que tem testado o vigor das nossas instituições políticas. A despeito dessas dificuldades, este Supremo Tribunal Federal não se quedou inerte. Pelo contrário, mostrou-se altivo, estável, resiliente e coeso, assegurando o regime democrático, dirimindo conflitos em prol de maior segurança jurídica e, de modo vigilante, garantindo a observância dos direitos fundamentais”, declarou o ministro.

Fux afirmou ainda que, mesmo com os problemas da pandemia de Covid-19 e os desafios políticos-institucionais, não há “espaço para amedrontamento” no STF. “Mesmo diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante dos inúmeros desafios político-institucionais enfrentados, nunca houve – e nem haverá – qualquer espaço para o desânimo ou amedrontamento por parte deste Tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a higidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar”, disse.