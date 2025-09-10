Fux vota para absolver Anderson Torres dos crimes relacionado a tentativa de golpe de Estado
Segundo o ministro, não há qualquer documento, não há qualquer imagem, não há qualquer vídeo que comprova que o referido réu determinou, planejou a abolição do Estado democrático e direito
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, votou para absolver Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, das cinco acusações de tentativa de golpe de Estado. Segundo ele, não há qualquer documento, não há qualquer imagem, não há qualquer vídeo que comprova que o referido réu determinou, planejou a abolição do Estado democrático e direito. “Não há nos autos qualquer indicação de uma medida concreta de Anderson Gustavo Torres no dia 8 de janeiro de 2023”, disse.
Anderson Torres era acusado de:
- Organização criminosa armada;
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Golpe de Estado;
- Dano qualificado contra o patrimônio da União;
- Deterioração de patrimônio tombado.
A Sessão começou por volta das 9h da manhã e foi encerrada por volta das 23h. O ministro do STF é terceiro dos cinco integrantes da Primeira Turma a votar. Faltam ainda Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12).
