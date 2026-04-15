Pesquisa desta quarta-feira (15) aponta, pela primeira vez, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro à frente numericamente do petista

PR e Agência Senado Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% no segundo turno contra 40% de Lula



O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) superou numericamente o presidente Lula (PT), pela primeira vez, nas intenções de voto para o segundo turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o petista empatam tecnicamente, com 42% contra 40%, respectivamente.

Com exceção de Flávio, o atual presidente aparece numericamente à frente em todos os outros cenários. Contra Romeu Zema (Novo), Lula tem 43% das intenções, enquanto o ex-governador de Minas Gerais aparece com 36%. Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula mantém os 43%, enquanto o ex-chefe do Executivo de Goiás aparece com 35%.

Em relação ao cenário de primeiro turno, Lula aparece na frente com 37% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo com 32%, seguido por Caiado com 6% e Zema com 3%.

Metodologia

Realizada entre os dias 9 e 13 de abril, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09285/2026. Foram feitas 2.004 entrevistas, com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.