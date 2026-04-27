Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27) testou três cenários para o 1º turno e um para o 2º; em todos, o ex-prefeito da cidade do RJ aparece na frente

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Genial/Quaest: Paes lidera todos os cenários na disputa pelo governo do Rio



O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera todos os cenários, tanto de 1º, quando de 2º turno, na disputa pelo governo do RJ, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27).

Nos três cenários de 1º turno apresentados pela pesquisa, Paes aparece com até 40% das intenções de voto. Veja cada cenário abaixo:

Cenário 1

No primeiro cenário, com o maior número de adversários, Eduardo Paes aparece com 34%, enquanto seu principal adversário, Douglas Ruas (PL), tem 9% das intenções de voto.

Anthony Garotinho (Republicanos) está na terceira posição, com 8%, enquanto o ex-governador do Rio Wilson Witzel (DC) aparece na sequência com 3%.

Cenário 2

Em relação ao segundo cenário, sem a presença de Anthony Garotinho, Paes lidera com 40%, enquanto Douglas Ruas aparece com 10%.

Quem se encontra na terceira posição é Wilson Witzel com 3%.

Cenário 3

Já no terceiro cenário, sem a presença de Anthony Garotinho e de Wilson Witzel, Paes tem 39% das intenções de voto, contra 11% de Douglas Ruas.

Agora, quem aparece na terceira posição é William Siri (PSOL) com 2%.

2º turno

A pesquisa Genial/Quaest também simulou um segundo turno entre Eduardo Paes e Douglas Ruas. O ex-prefeito da cidade do RJ também aparece na liderança, com 49%. Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) tem 16% das intenções de voto.

Os indecisos somam 16%, enquanto Branco/Nulo/Não vai votar aparece com 19%.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores fluminenses entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-00613/2026.